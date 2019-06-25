Сюмар назвала причину приезда Порошенко на встречу с журналистами телеканала Прямой Сегодня, 04:26 5148 Цей матеріал також доступний українською detector. media Порошенко присутствовал на закрытой встрече с журналистами detector. media

Экс-президент Петр Порошенко получит опцион на покупку телеканала Прямой, заявила народный депутат и глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, пишет Детектор медиа.

По ее словам, Порошенко готов купить телеканал у его собственника Владимира Макеенко, если у того «возникнут проблемы».

Сюмар также рассказала о словах Порошенко, что Прямой и 5 канал не будут продавать одному из лидеров Оппозиционной платформы — За жизнь и куму президента РФ Виктору Медведчуку.

Бывший глава украинского государства также заявил, что «нельзя допустить концентрации медиасобственности в пророссийских руках».

Ранее сообщалось, что Макеенко провел закрытую встречу с коллективом телеканала, на которой также присутствовал и пятый президент Украины Петр Порошенко.

На встрече Макеенко якобы сказал, что канал не продается, однако в случае принятия такого решения он может быть продан только Порошенко.

Накануне встречи появилась информация, что телеканал хотят продать соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. В его медиаактиве находятся 112 Украина, NewsOne и Zik. Макеенко опроверг данные сообщения.