Сюмар назвала причину приезда Порошенко на встречу с журналистами телеканала Прямой
Экс-президент Петр Порошенко получит опцион на покупку телеканала Прямой, заявила народный депутат и глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, пишет Детектор медиа.
По ее словам, Порошенко готов купить телеканал у его собственника Владимира Макеенко, если у того «возникнут проблемы».
Сюмар также рассказала о словах Порошенко, что Прямой и 5 канал не будут продавать одному из лидеров Оппозиционной платформы — За жизнь и куму президента РФ Виктору Медведчуку.
Бывший глава украинского государства также заявил, что «нельзя допустить концентрации медиасобственности в пророссийских руках».
Ранее сообщалось, что Макеенко провел закрытую встречу с коллективом телеканала, на которой также присутствовал и пятый президент Украины Петр Порошенко.
На встрече Макеенко якобы сказал, что канал не продается, однако в случае принятия такого решения он может быть продан только Порошенко.
Накануне встречи появилась информация, что телеканал хотят продать соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. В его медиаактиве находятся 112 Украина, NewsOne и Zik. Макеенко опроверг данные сообщения.