Полномочия директора НАБУ Сытника истекают на этой неделе

12 апреля, 19:34
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Артем Сытник (Фото:Пресс-служба НАБУ)

Артем Сытник (Фото:Пресс-служба НАБУ)

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Полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника истекают 16 апреля. Его заменит первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает семилетний срок, определенный законом О Национальном антикоррупционном бюро Украины», — говорится в сообщении.

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По информации источник Украинской правды, Кабинет министров проголосовал за увольнение Сытника 12 апреля.

«Распоряжение проголосовано», — отметил анонимный чиновник.

Причина увольнения неизвестна.

В пресс-службе НАБУ УП сообщили, что Сытник находится в Киеве.

В августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

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Нардепы, которые подали представление, утверждали, что пятый президент Петр Порошенко при назначении директора НАБУ превысил полномочия и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.

В сентябре 2020 года КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ и призвал парламент внести изменения в закон. С таким представлением в суд обратились 50 народных депутатов, в основном из Оппозиционной платформы — За жизнь.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Артем Сытник

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