Полномочия директора НАБУ Сытника истекают на этой неделе
Артем Сытник (Фото:Пресс-служба НАБУ)
Полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника истекают 16 апреля. Его заменит первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает семилетний срок, определенный законом О Национальном антикоррупционном бюро Украины», — говорится в сообщении.
По информации источник Украинской правды, Кабинет министров проголосовал за увольнение Сытника 12 апреля.
«Распоряжение проголосовано», — отметил анонимный чиновник.
Причина увольнения неизвестна.
В пресс-службе НАБУ УП сообщили, что Сытник находится в Киеве.
В августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
Нардепы, которые подали представление, утверждали, что пятый президент Петр Порошенко при назначении директора НАБУ превысил полномочия и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.
В сентябре 2020 года КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ и призвал парламент внести изменения в закон. С таким представлением в суд обратились 50 народных депутатов, в основном из Оппозиционной платформы — За жизнь.
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