Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет

Сытник заверил, что речь идет лишь о расследовании в уголовном производстве

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заверил, что, несмотря на расследование в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратурой Назара Холодницкого, между НАБУ и САП нет никаких конфликтов.

Об этом он сказал, выступая в среду, 4 апреля, с трибуны Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Если кто-то хочет сказать, что есть конфликт, я вам ответственно сообщаю: никакого конфликта между Антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет", - заявил директор НАБУ, призвав не спекулировать на этом вопросе.

По его словам, речь идет лишь о расследовании в уголовном производстве.

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"Есть определенные уголовные производства, есть определенные материалы, которые на сегодняшний день переданы компетентным органам. Если это касается Уголовного кодекса - передано в Генеральную прокуратуру, если касается дисциплинарного производства - в Комиссию прокуратуры по дисциплине и нарушениям", - добавил Сытник.

Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

После этого стало известно, что прослушивания вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.

Позже в ГПУ подтвердили, что проводят следственные действия, в которых фигурирует Холодницкий.