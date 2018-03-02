"Объективный взгляд". Сытник заявил, что Минюст США уже проводит внешний аудит НАБУ

Министерство юстиции США с декабря проводит аудит Национального антикоррупционного бюро Украины на фоне того, что народные депутаты и президент так и не выбрали собственного аудитора молодого ведомства.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии Громадському.

"В этом аудите принимали участие представители Министерства юстиции США, которые длительное время проводят аналогичные исследования в правоохранительных органах США. Они периодически приезжали, получали данные. Началось это все где-то в декабре", - сказал Сытник.

В Бюро ожидают первых результатов проверки своей работы уже в марте.

Сытник объяснил, что внешняя оценка НАБУ нужна для того, чтобы посмотреть, насколько эффективно они расходуются средства из госбюджета.

"Это был внешний аудит. Задача внешнего аудита - это объективный и профессиональный взгляд на происходящее в НАБУ. То есть, насколько эффективно используются средства и ресурсы. Этот аудит еще не был проведен, сейчас фактически формируются его выводы. Честно говоря, я не знаю, что там будет написано ", - добавил Сытник.

По его словам, до сих пор так и не понятно, когда и как будет проводиться государственный аудит НАБУ, ведь уже более года Верховная Рада и президент не могут определиться со своими представителями в аудиторскую комиссию НАБУ.

Напомним, Верховная Рада в течение 2017 года дважды провалила голосование за своего представителя в комиссию внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

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Так, в марте прошлого года Верховная Рада не смогла назначить на эту должность Найджела Брауна.

20 декабря прошлого года депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета Совета из-за спора о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро. Впоследствии руководителя антикоррупционного комитета Егора Соболева отправили в отставку.