Сытник пообещал трогать власть за "самые чувствительные места"

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заверил, что власть не держит НАБУ на "коротком поводке".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, могут ли быть использованы открытые в отношении него уголовные дела как элемент давления и манипуляций, передает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю точного количества дел, которые расследуются в отношении меня и первого заместителя, закрыты они или нет... В чем выражается то, что Сытник "на коротком поводке"?.. Что изменилось в политике НАБУ? Мы как трогали власть, так и будем ее трогать за самые чувствительные места, и никто никого ни на какой поводок не посадит, поверьте", - заявил директор НАБУ.

Напомним, ранее Сытник анонсировал дела против ряда народных депутатов, правительственных чиновников и судей.