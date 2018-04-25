Сытник пообещал трогать власть за "самые чувствительные места"

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Сытник заверил, что никто НАБУ на
Фото: nabu.gov.ua

Сытник заверил, что никто НАБУ на "короткий поводок" не посадит

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заверил, что власть не держит НАБУ на "коротком поводке".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, могут ли быть использованы открытые в отношении него уголовные дела как элемент давления и манипуляций, передает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю точного количества дел, которые расследуются в отношении меня и первого заместителя, закрыты они или нет... В чем выражается то, что Сытник "на коротком поводке"?.. Что изменилось в политике НАБУ? Мы как трогали власть, так и будем ее трогать за самые чувствительные места, и никто никого ни на какой поводок не посадит, поверьте", - заявил директор НАБУ.

Напомним, ранее Сытник анонсировал дела против ряда народных депутатов, правительственных чиновников и судей.

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