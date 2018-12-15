Сытник объяснил, почему фигурант "янтарного дела" Розенблат обжаловал действия НАБУ именно в Окружном админсуде Киева Сегодня, 11:16 922 Цей матеріал також доступний українською Фигурант "янтарного дело" Борислав Розенблат Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність via Facebook

Решение о недопустимости доказательств НАБУ касательно "янтарного дела", фигурантом которого является нардеп Борислав Розенблат, принималось в Окружном административном суде Киева, поскольку он позволяет себе "подменять Конституционный суд и законы", считает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Административный суд [Окружной административный суд Киева, - Ред.], причем первой инстанции, подменяет Конституционный суд, который давал разъяснения о том, что оценку допустимости доказательств дает суд, который рассматривает дело; подменяет иногда и законы, когда в законе пишется одно, но в решении суда все-таки пишется совсем другое", - отметил он в эфире Радио НВ.

Сытник также подчеркнул, что Окружной административный суд Киева "интересует только то, что происходит в политической сфере".

Напомним, 20 сентября Окружной административный суд города Киева постановил, что процессуальные действия НАБУ в отношении нардепа Борислава Розенблата в рамках "янтарного дела" были незаконными.

Нардеп Розенблат вместе с коллегой Максимом Поляковым стали фигурантами громкого "янтарного дела", когда агент НАБУ сняла на видео коррупционную деятельность парламентариев, которые за взятки обещали помочь с принятием необходимых законов для облегчения добычи янтаря иностранными компаниями.

По данным следствия Национального антикоррупционного бюро, доверенные лица нардепов получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. Для беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании. Нардепы отвергли причастность к коррупционной схеме.

11 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов и признал потерпевшим нардепа Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Бюро.