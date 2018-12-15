Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Андрей Смирнов
Друг Медведчука захватил телевизор

Сытник объяснил, почему фигурант "янтарного дела" Розенблат обжаловал действия НАБУ именно в Окружном админсуде Киева

Сегодня, 11:16
922
Цей матеріал також доступний українською

Фигурант "янтарного дело" Борислав Розенблат

Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність via Facebook

Решение о недопустимости доказательств НАБУ касательно "янтарного дела", фигурантом которого является нардеп Борислав Розенблат, принималось в Окружном административном суде Киева, поскольку он позволяет себе "подменять Конституционный суд и законы", считает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Административный суд [Окружной административный суд Киева, - Ред.], причем первой инстанции, подменяет Конституционный суд, который давал разъяснения о том, что оценку допустимости доказательств дает суд, который рассматривает дело; подменяет иногда и законы, когда в законе пишется одно, но в решении суда все-таки пишется совсем другое", - отметил он в эфире Радио НВ.

Сытник также подчеркнул, что Окружной административный суд Киева "интересует только то, что происходит в политической сфере".

Напомним, 20 сентября Окружной административный суд города Киева постановил, что процессуальные действия НАБУ в отношении нардепа Борислава Розенблата в рамках "янтарного дела" были незаконными.

Нардеп Розенблат вместе с коллегой Максимом Поляковым стали фигурантами громкого "янтарного дела", когда агент НАБУ сняла на видео коррупционную деятельность парламентариев, которые за взятки обещали помочь с принятием необходимых законов для облегчения добычи янтаря иностранными компаниями.

По данным следствия Национального антикоррупционного бюро, доверенные лица нардепов получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. Для беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании. Нардепы отвергли причастность к коррупционной схеме.

11 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов и признал потерпевшим нардепа Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Бюро.

Теги:   Радио НВ Борислав Розенблат Артем Сытник НАБУ Окружной админсуд Киева

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

11 декабря, 11:55

article_img
Два политика и шоумен. Опрос КМИС назвал лидеров президентских выборов -2019

Последние новости

Футбол

Сегодня, 12:41

Журналист заявил о возможном переходе игрока сборной Украины в Рому
События

Сегодня, 12:40

Взрыв газа в Фастове: полиция открыла уголовное производство
События

Сегодня, 12:22

В Софии Киевской началось заседание Объединительного собора - фото

ТОП-3 мнений

Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
6944
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
3192
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
1969
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
11446
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8218
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
6944
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29013
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25132
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20690

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться