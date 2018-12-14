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Сытник об отношениях с Холодницким: У нас нет конфликта

Сегодня, 18:50
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Директор НАБУ Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не находится в состоянии конфликта с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"Конфликта как такого нет. Я говорил о том, что мы должны реагировать на неправомерные действия кого-угодно, в том числе и работников антикоррупционных органов. <...> Если называть это конфликтом, тогда у нас "конфликт" и с Розенблатом, и с Насировым, и можно этот список продолжать бесконечно", - сказал Сытник.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура находится в напряженных межведомственных отношениях с Национальным антикоррупционным бюро после того, как в марте 2018 года в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

По данным СМИ, прослушивание велось НАБУ и Генеральной прокуратурой Украины. Директор НАБУ Артем Сытник назвал эту информацию "фантазиями журналистов".

19 сентября в их противостоянии произошел новый поворот. САП обвинила НАБУ во второй попытке установки "жучка" для их прослушивания и применении силы против правоохранителей, разоблачивших эту попытку. В НАБУ все отрицают. 

Позже стало известно, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий из-за конфликта между сотрудниками САП и НАБУ.

21 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что председатель НАБУ якобы заранее сообщил ему о запланированном у него обыске. 

Теги:   Радио НВ САП Назар Холодницкий Артем Сытник НАБУ

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