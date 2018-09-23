23 сентября 2018, воскресенье

Сытник о раздоре между НАБУ и САП: Это не конфликт, а работа

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Артем Сытник
Фото пресс-службы НАБУ

Артем Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отрицает наличие конфликта между НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом он заявил журналистам во время брифинга 23 августа в рамках первого антикоррупционного фестиваля ДумкоFest. Антикоррупция, сообщает Укринформ.

"Тема конфликта - это та тема, которая крутится уже, наверное, с полгода. Лично у меня нет ощущения, что есть конфликт. Тогда конфликтом можно назвать любые подозрения, которые объявляются фигурантам по тем делам, которые мы расследуем, - подчеркнул глава НАБУ. - Выполнение нашей работы относительного кого бы то ни было - будь то детектив НАБУ или прокурор САП - это не конфликт, это выполнение нашей работы. И не директором НАБУ Сытником, а детективами НАБУ, следователями и прокурорами ГПУ. Если у нас есть информация о неправомерных действиях кого бы то ни было, мы принимаем предусмотренные законом меры и фиксируем правонарушения", - сказал Сытник.

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В то же время он уточнил, что его сотрудничество с руководителем САП Назаром Холодницким продолжается: мол, "работа идет", "дела передаются в суд".

"И я еще раз хочу подчеркнуть: директор антикоррупционного бюро в силу закона процессуальных полномочий не имеет. Он не может принять решение о закрытии или аресте лица, об объявлении подозрения. Эти решения принимаются детективом по согласованию с прокурором. Сотрудничество это есть и, надеюсь, что оно будет продолжаться", - добавил Сытник.

19 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушивание в специализированной антикоррупционной прокуратуре. 

Позже Сытник опроверг информацию о попытках установить в САП средства для прослушивания.

В пятницу, 21 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что председатель НАБУ якобы заранее сообщил ему о запланированном у него обыске. 

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