Сытник назвал имя заказчика рекламы с его изображением в киевском метро

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что рекламу с его изображением, которую разместили в киевском метрополитене, заказал заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело.

Об этом Сытник сказал во время заседания комитета Верховной Рады по противодействию коррупции.

"Сейчас мы видим грубые и грязные шаги со стороны отдельных фигурантов дел, которые расследует антикоррупционное бюро", - сказал он

Сытник напомнил о деле первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и о допросе заместителя главы фракции БПП Сергея Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу.

"Видимо, я единственный чиновник, который был бесплатно прорекламирован. Считаю это очень грязными шагами со стороны господина Демчины. Защищаться нужно более цивилизованным способом", - отметил Сытник.

Ранее сообщалось, что в киевском метрополитене появилась реклама, на которой изображен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В пресс-службе НАБУ заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к этой рекламе.