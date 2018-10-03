Сытник назвал имя заказчика рекламы с его изображением в киевском метро

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что рекламу с его изображением, которую разместили в киевском метрополитене, заказал заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело.
Об этом Сытник сказал во время заседания комитета Верховной Рады по противодействию коррупции.
"Сейчас мы видим грубые и грязные шаги со стороны отдельных фигурантов дел, которые расследует антикоррупционное бюро", - сказал он
Сытник напомнил о деле первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и о допросе заместителя главы фракции БПП Сергея Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу.
"Видимо, я единственный чиновник, который был бесплатно прорекламирован. Считаю это очень грязными шагами со стороны господина Демчины. Защищаться нужно более цивилизованным способом", - отметил Сытник.
Ранее сообщалось, что в киевском метрополитене появилась реклама, на которой изображен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
В пресс-службе НАБУ заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к этой рекламе.
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