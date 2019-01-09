Сыроид: Выражение "президентская вертикаль власти" звучит омерзительно Сегодня, 10:35 587 Цей матеріал також доступний українською Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид Об'єднання Самопоміч - Харків via Facebook

Закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками является "единственным по-настоящему значимым" решением, которое могла бы принять Верховная Рада в настоящее время, считает вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

В интервью Радио НВ она отметила, что в мажоритарной избирательной системе "был, есть и будет заинтересован только президент".

"Единственным, наверное, по-настоящему значимым решением, которое Верховная Рада должна бы была принять, является закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками. <...> Заинтересован в мажоритарной системе всегда был, есть и будет только президент, если он будет сохранять те полномочия, которые он имеет сегодня", - сказала Сыроид.

Среди таких полномочий заместитель главы Верховной Рады назвала возможность назначения президентом глав областных государственных и районных государственных администраций, которые, по ее словам, "выполняют функцию предвыборных штабов".

"Фактически, президент через эту так называемую (потому что это вообще звучит омерзительно) президентскую вертикаль власти <...>, имея эти искусственные "штабы", президент является и будет заинтересован в сохранении мажоритарной системы".

Напомним, что в ближайшее время Верховная Рада должна принять Избирательный кодекс. По словам народного депутата от фракции БПП Александра Черненко, "основной новацией кодекса станет избирательная система в парламент, которая будет основываться на новых принципах - полностью открытых списках и наличии региональных списков".