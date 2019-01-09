Сыроид: Верховный суд часто принимает решения, как слуги и рабы Сегодня, 11:23 306 Цей матеріал також доступний українською Сыроид обвинила Верховный суд в принятии решений в пользу действующей власти Самопомич

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид раскритиковала судей Верховного суда за "вынесение решений, которые не вредят власти".

"Если посмотреть на решения даже Верховного суда, то это часто решения слуг и рабов, притом, что у них такая зарплата, что уже можно "никому в рот не заглядывать". <...> Тем не менее они все равно пытаются принимать решения, которые бы не вредили власти", - отметила она в эфире Радио НВ.

По словам Сыроид, судебная реформа в Украине успешно закончится, "когда пятеро будут посажены [вице-спикер не уточнила конкретные фамилии, - Ред.], а еще добрая тысяча попрощается с этой профессией навсегда".

Напомним, ранее председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков сообщил, что в Украине за последние три с половиной года число судей уменьшилось на 3,2 тысячи.

"В прямом эфире фактически задавали много неприятных вопросов о состояниях и так далее. Всего 350 судей оценили мы сначала, а в следующие четыре месяца уволилось по собственному желанию более 1,5 тысячи судей", - сказал он.