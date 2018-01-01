Сыроид: Порошенко и другие политики защищали миф о последствиях прекращения Договора о дружбе с РФ Сегодня, 18:36 74 Цей матеріал також доступний українською Вице-спикер парламента Оксана Сыроид Фото: Oksana Syroyid via Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что негативные юридические последствия от прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией является "придуманным мифом".

"В этом договоре нет ни одной нормы, которая имеет юридические последствия. Это декларативный договор, он декларирует якобы идеи и ценности, на основе которых мы должны были бы "дружить". <...> [Юридические последствия для украинцев] - это является придуманным теми людьми, которые защищали этот договор в течение четырех годов, мифом, в том числе президентом. Они этот фейк "родили" и они теперь должны этот фейк опровергать", - отметила она в эфире Радио НВ.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Договор стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.