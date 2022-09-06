Сын Портнова в марте выехал из Украины как волонтер и не вернулся — Схемы 6 сентября, 21:23 Андрей Портнов и Игорь Портнов (Фото:Схеми (RFE/RL Graphics))

Сын экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова Игорь в марте выехал из Украины как волонтер и до сих пор не вернулся. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы, опубликованном во вторник, 6 сентября.

Несколько источников с доступом к данным о пересечении границы сообщили журналистам, что 22 марта 29-летний Игорь Портнов был внесен в систему Шлях как лицо призывного возраста, которое получило временное разрешение на выезд из страны за гуманитарной помощью на месяц. Решение приняла Львовская военная администрация после обращения от ОО Народная Самооборона.



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По данным Схем, уже 23 марта Портнов-младший покинул Украину через пункт пропуска Краковец и по состоянию на 6 сентября не вернулся. Вместе с сыном Портнова из страны выехал его племянник, 23-летний Иван Поддубнов — сын сестры Портнова Юлии Поддубновой. Он тоже пока не вернулся в Украину, сообщают журналисты. Схемы обратились к Портнову-младшему за комментарием, но не получили ответа.



Во Львовской ОВА журналистам сказали, что в день получают больше 200 заявок на внесение в систему Шлях — «больше 2000 людей в день, которые едут за гуманитаркой». Там объяснили, что в администрации нет функции проверки.

Согласно данным аналитической системы YouControl, в Украине есть только одно учреждение с названием Общественная организация Народная самооборона, зарегистрированное в Сумах в 2014 году. Один из основателей Виктор Пентак сообщил Схемам, что с 2015 года связан с организацией «только на бумаге» и не обращался во Львовскую ОВА по поводу Игоря Портнова. Другой сооснователь организации Юрий Ходзюк, по словам Пентака, около двух лет назад выехал за границу — с ним журналисты поговорить не смогли.

Мэр Сум Александр Лысенко в комментарии расследователям сказал, что не знает о недавней активности Народной самообороны, связанной с доставкой гуманитарной помощи из-за границы. Во львовской ячейке волонтеров, зарегистрированных под брендом Самообороны, сказали, что тоже не обращались во Львовскую ОВА в отношении Портнова-младшего.

Сам Портнов, который при президентстве Викторе Януковиче руководил юридическим блоком АП, выехал из Украины 3 июня через пункт пропуска в Закарпатской области, сообщали Схемы.

После событий Революции достоинства и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. В 2018 году несколько месяцев руководил телеканалом NewsOne. Во второй половине мая 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

В декабре 2021 года он попал под санкции США. По данным американского Министерства финансов, Портнов «заслуженно обвиняется в использовании своего влияния… для принятия купленных решений в украинских судах» и «предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности».

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