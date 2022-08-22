«Один министр до сих пор со мной не общается». Кулеба рассказал, как Украина добивалась отключения российских банков от SWIFT 22 августа, 21:06 Дмитрий Кулеба (Фото:Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о тяжелых переговорах об отключении некоторых банков страны-агрессора России от платежной системы SWIFT.

В интервью ведущему Вадиму Карпьяку, опубликованном в понедельник, 22 августа, глава украинской дипломатии отметил, что перед началом полномасштабного вторжения России европейские партнеры говорили Украине «забыть» о теме SWIFT, категорически не воспринимали эту идею и называли ее «ядерной опцией». После 24 февраля, несмотря на жестокие российские атаки, ЕС все равно не хотел отключать банки РФ от SWIFT.



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«Ракеты летят на жилые дома в Киеве, россияне в Гостомеле, а европейцы сидят и смотрят в потолок, когда речь заходит о SWIFT», — сказал Кулеба.



По словам министра, вопрос SWIFT начали продвигать президент Владимир Зеленский во время разговоров с европейскими лидерами и глава Офиса президента Андрей Ермак по своим каналам. Решение должен был принять Совет министров иностранных дел ЕС.

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«Я понимал, что классической дипломатией мы ничего не достигнем… Я просто сидел перед экраном и понимал, что меня сейчас включат на заседание Совета министров иностранных дел… и мои рассказы про 100 ракет, масштаб нападения ничего для них не значат. Я тогда просто поименно назвал каждого министра, который на тот момент блокировал отключение первых российских банков от SWIFT. Один из их до сих пор со мной не общается. Зато мы отключили первые российские банки от SWIFT», — вспомнил глава МИД.

В середине июня еще три крупных российских банка, в том числе Сбербанк, отключили от системы SWIFT в рамках санкций Евросоюза.

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