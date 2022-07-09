«Не имеем права потерять поддержку США». Шабунин и Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение, что Ермак связан с Россией

9 июля, 18:00
Эксклюзив НВ
Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Виктории Спартц относительно возможных связях главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией. По словам представителя главы ведомства Олега Николенко, это «неприкрытая попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

Глава Голоса Америки в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе считает, что такими заявлениями украинских дипломатов «подливается масло в огонь».

«Я бы не спешила говорить об уменьшении [военной] помощи [от США Украине], но то, что это настроило бы определенную часть, особенно консервативного крыла, против украинской власти — такой сценарий возможен. Именно поэтому нужно очень внимательно и осторожно относиться к таким заявлениям. Мы не имеем права потерять, во-первых, двухпартийную поддержку в Конгрессе США, а во-вторых, Украина не имеет права потерять международную европейско-американскую коалицию поддержки Украины», — сказала Гонгадзе в эфире Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=O5Q_yjFOyPE&t=1211s

По мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сейчас даже не в Украине, а в США разворачивается нарратив, который ставит под вопрос связи украинских топ-чиновников с россиянами, и опирается на реальные факты.

«Фактом является то, что Офис президента блокирует назначение руководителя САП. Об этом есть в письме [Спартц]. Фактом является то, что человек, управляющий правоохранительной системой Украины через ОП [Олег Татаров], имел прямые связи с россиянами через Януковича и Захарченко. То есть есть факты, которые толеруют украинские власти, держа на должности этого человека», — отметил Шабунин.

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Поэтому, продолжил он, если украинские власти будут просто отрицать существование аргументов, указанных в письме Спартц, то это будет звучать неубедительно, что может уменьшить поддержку США.

«Единственная правильная позиция для украинской власти — не дискутировать о том, кто имеет или не имеет связи, а выбить всю фактологическую базу — закончить двухлетний цирк с блокированием назначения руководителя САП, разблокировать наконец четырехмесячный цирк с началом конкурса в [НАБУ], убрать того же Татарова, который, очевидно, имеет связи с россиянами. Потому что, когда власть забирает фактологическую основу, у наших противников остаются лишь предположения, которые очень легко разбивать», — убежден Шабунин.

https://www.youtube.com/watch?v=PAno0nmv9dc&t=1218s

9 июля стало известно, что конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В документе утверждается, что, основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине и его возможных связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   США Украина-Россия Мирослава Гонгадзе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Помощь Запада Виталий Шабунин Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Ольга Ермак Радио НВ Офис президента Украины Андрей Ермак Олег Татаров Виктория Спартц

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