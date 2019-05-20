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Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства

20 мая, 20:48
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Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства - фото

REUTERS / Vasily Fedosenko

Святослав Вакарчук

Главной ошибкой экс-президента Петра Порошенко за пять лет президентства является неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость, заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

В то же время в интервью Радио НВ он подчеркнул, что бывший глава государства осуществил вещи, за которые его можно поблагодарить.

«Я думаю, что президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи и его личные, и его команды, этот запрос на справедливость (на борьбу с коррупцией, на изменения к лучшему) — ту, которую можно было почувствовать и потрогать руками (жизнь каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен», — сказал Вакарчук.

Среди успехов Порошенко он назвал безвизовый режим, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательными на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Радио НВ Петр Порошенко Святослав Вакарчук

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