«Не за горами новый рейд». Представитель Легиона «Свобода России» рассказал NV о планах диверсий и подготовке российского подполья 23 августа, 19:52 NV Премиум Легион Свобода России и РДК в одном из приграничных районов Украины после рейда в Белгородскую область (Фото:t.me/legionoffreedom)

Алексей Барановский, советник по коммуникациям Легиона «Свобода России», рассказал в интервью Radio NV о подготовке российского подполья и планах операций на территории Российской Федерации.

— Начнем с заявления Олафа Шольца. Он говорит, что Путин очень боится, что это Запад намерен свергнуть его режим. И сам Шольц говорит: нет, у нас таких планов нет, Путин сам ответственен за свою диктатуру и ему придется жить с тем, что рядом есть ЕС и это сообщество открытых обществ, либеральных демократов и свобода не вирус.

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Но эта фраза, что только Путин ответственен за войну против Украины, если вся социология показывает, что огромное количество населения Российской Федерации поддерживает эту войну, что вы думаете об индивидуальной ответственности только Путина за войну?

— Главное в этом заявлении Шольца то, что они не собираются менять режим в России. И если бы это была ИПСО со стороны Германии, чтобы успокоить Кремль, что мы не собираемся ничего делать против вашего режима, то это было бы хорошо. Но, к сожалению, исходя из того, что мы в реальности видим и слышим, постоянно общаемся с депутатами Европарламента, посещаем Берлин, Брюссель и т. д. , встречаемся с политиками. Когда произносишь слова «смена режима в России», они сразу: нет-нет-нет, глаза закрывают, это так страшно.