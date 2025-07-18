«Одно из самых дискуссионных направлений». Свириденко объяснила, почему до сих пор не назначен министр культуры

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, почему до сих пор не согласована кандидатура на должность министра культуры. По ее словам, именно это министерство стало одним из самых дискуссионных при формировании состава нового правительства.

Об этом она заявила во время встречи с журналистами в пятницу, 18 июля, сообщает Суспільне.

«Мы на самом деле смотрели очень много кандидатов на Министерство культуры. Надо найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого министерства, я надеюсь новый министр с ними справится», — сказала Свириденко.

Она также выразила убеждение, что вопросы стратегических коммуникаций и информационной политики должны быть вынесены за пределы Министерства культуры и стать отдельным направлением.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства, единственным вакантным местом осталась должность министра культуры.

До этого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины был Николай Точицкий, которого назначили в сентябре 2024 года.