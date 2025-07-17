Свириденко представила новый состав Кабмина
Новый премьер-министр Юлия Свириденко представила новый состав Кабмина (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко утвердила кандидатуры в новый состав Кабинета министров.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, комитет по госстроительству также утвердил весь перечень из 13-ти министров.
По предложению Свириденко, в обновленное правительство, должны войти:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
Решение о том, кто возглавляет Минобороны и МИД предлагает президент. Профильные комитеты Рады поддержали кандидатуры Андрея Сибиги на должность главы МИД и Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
Соответствующие решения утвердили парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (11 за Шмыгаля, 4 воздержались) и парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (единогласно за Сибигу).
Кто такая Юлия Свириденко?
Юлия Свириденко — первая вице-премьер-министр — министр экономики (с 2021 года), ранее заместитель главы Офиса президента (2020−2021), и.о. главы Черниговской ОГА (2018).
Согласно данным движения Чесно, в 2008 году Свириденко закончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.
Также она закончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценки бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции (2016, 2017).
Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономистки по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО АМП (Киев).
В сентябре 2019 года Свириденко назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В марте 2020 — феврале 2021 была членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины, представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
В декабре 2020 — ноябре 2021 занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам.
4 ноября 2021 года Юлию Свириденко назначили на должность первого вице-премьера — министра экономики.
В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.