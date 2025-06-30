Возможны кадровые изменения в правительстве. Свириденко может стать премьер-министром, Умеров — остаться главой Минобороны — СМИ

30 июня, 12:15
Поделиться:
Действующий министр экономики Украины Юлия Свириденко может возглавить Кабмин, сообщает Украинская правда (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

Действующий министр экономики Украины Юлия Свириденко может возглавить Кабмин, сообщает Украинская правда (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

Во время кадровых перестановок в правительстве новым премьер-министром Украины могут назначить Юлию Свириденко. Министр обороны Рустем Умеров останется на своей должности, говорится в материале Украинской правды.

Отмечается, что голосование по назначению Свириденко может состояться уже в июле. В свою очередь министр приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Реклама

Так, министром Кабмина может стать руководитель Национального агентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина.

УП пишет, что Свириденко хочет сохранить влияние на родное Министерство экономики, поставив на должность главы своего заместителя Алексея Соболева.

Читайте также:
Железняк рассказал, кто и какие должности может занять в Кабмине после возможных перестановок

Кроме того, потенциальный премьер также не против была бы поставить свою нынешнюю заместительницу Татьяну Бережную на позицию министра социальной политики, которую сейчас занимает Оксана Жолнович.

По данным издания, в околополитических кругах долго обсуждали возможность отставки Умерова с одновременным назначением его послом в США.

Однако, как говорится в материале УП, это имело смысл в конфигурации, когда глава Службы безопасности Украины Василий Малюк переходит в Минобороны. Тогда СБУ должен был бы возглавить генерал Александр Поклад.

Читайте также:
«В июле возможны точечные изменения». Почему перезагрузки правительства не будет, а под некоторыми министрами кресла могут шататься бесконечно — Саакян

Источники рассказали, что отставка Умерова «потеряла первоначальную привлекательность», поскольку Малыш в Минобороны «не ходок».

В то же время на должность посла в Вашингтон, как уточняет УП, может подойти действующий министр культуры и информационной политики Николай Точицкий.

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Читайте также:
Интрига вокруг Шмыгаля и правительства. Когда Зеленский может начать увольнения в Кабмине и кому они точно не угрожают — источники NV

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

При этом 23 июня нардеп Железняк сообщил, что замена Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко может произойти уже 15 июля. Однако он подчеркнул, что все еще может измениться.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Денис Шмыгаль Юлия Свириденко Рустем Умеров Кабинет министров Украины правительство Кадровые перестановки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X