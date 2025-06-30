Во время кадровых перестановок в правительстве новым премьер-министром Украины могут назначить Юлию Свириденко. Министр обороны Рустем Умеров останется на своей должности, говорится в материале Украинской правды .

Отмечается, что голосование по назначению Свириденко может состояться уже в июле. В свою очередь министр приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Так, министром Кабмина может стать руководитель Национального агентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина.

УП пишет, что Свириденко хочет сохранить влияние на родное Министерство экономики, поставив на должность главы своего заместителя Алексея Соболева.

Кроме того, потенциальный премьер также не против была бы поставить свою нынешнюю заместительницу Татьяну Бережную на позицию министра социальной политики, которую сейчас занимает Оксана Жолнович.

По данным издания, в околополитических кругах долго обсуждали возможность отставки Умерова с одновременным назначением его послом в США.

Однако, как говорится в материале УП, это имело смысл в конфигурации, когда глава Службы безопасности Украины Василий Малюк переходит в Минобороны. Тогда СБУ должен был бы возглавить генерал Александр Поклад.

Источники рассказали, что отставка Умерова «потеряла первоначальную привлекательность», поскольку Малыш в Минобороны «не ходок».

В то же время на должность посла в Вашингтон, как уточняет УП, может подойти действующий министр культуры и информационной политики Николай Точицкий.

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

При этом 23 июня нардеп Железняк сообщил, что замена Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко может произойти уже 15 июля. Однако он подчеркнул, что все еще может измениться.