Свириденко анонсировала однолетний мораторий на проверки бизнеса и гранты на производство боеприпасов

Юлия Свириденко заявила, что решение о моратории на проверки бизнеса в течение года примут на следующей неделе (Фото: Юлія Свириденко via Facebook)

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в течение первой недели на новой должности сформированы первые приоритеты работы правительства, и анонсировала решения, которые будут приняты на следующей неделе.

«Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами — сформировали первые приоритеты», — заявила Свириденко на своей странице в Facebook.

Премьер-министр анонсировала введение на следующей неделе моратория на проверки бизнеса.

«Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу», — написала она.

Также Свириденко сообщила, что правительство начало аудит уголовных дел против бизнеса с целью закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность.

«Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня», — пообещала премьерка.

Она добавила, что будут ограничены и проверки налоговой и таможни, а также будет усилен контроль за законностью следственных действий.

«Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ», — заявила Свириденко.

Вторым приоритетом премьерка назвала собственное производство оружия.

«На следующей неделе планируем запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. Это — поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль», — написала она.

Третий приоритет, определенный Свириденко, — восстановление.

«Запускаем экспериментальный проект Проектируй и строй. Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру. Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта — „под ключ“. Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ», — сообщила премьерка.

Свириденко добавила, что проект продлится два года и будет находиться на контроле у Алексея Кулебы и его команды и Агентства восстановления.

17 июля Юлия Свириденко писала, что провела первое заседание Кабмина после своего назначения на должность премьер-министерки.