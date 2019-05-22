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Массовая неявка: 27 судей Окружного админсуда Киева во второй раз не явились на экзамен

Вчера, 15:16
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Массовая неявка: 27 судей Окружного админсуда Киева во второй раз не явились на экзамен - фото

Высшая квалификационная комиссия судей Украины / Facebook

На экзамен пришли три судьи

Судьи Окружного административного суда Киева повторно проигнорировали квалификационное оценивание.

Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Согласно сообщению, 27 из 30 судей, назначенных на квалификационное оценивание, не явились на экзамен во вторник, 21 мая.

«27 судей Окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 года сдавали лишь трое судей Окружного админсуда Киева», - говорится в заявлении ВККС.

Причины, почему судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен, пока неизвестны. В случае отсутствия уважительной причины неявка судьи на квалификационное оценивание может стать причиной для увольнения.

«Комиссия сейчас ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей Окружного админсуда Киева на квалификационном оценивании», - говорится в сообщении ВККС.

17 апреля 30 судей Окружного админсуда Киева не явились на оценивание из-за «временной нетрудоспособности».

Теги:   Судья Окружной админсуд Киева ВККС

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