Зеленский назначил экс-нардепа Светлану Залищук послом Украины в Швеции

Согласно указу, Светлана Залищук приступит к исполнению обязанностей посла, представляя Украину в Швеции.

Светлана Залищук начала свою карьеру в 2001 году как главный редактор национального студенческого журнала Мир коммуникации, где работала до 2003 года. В том же году она присоединилась к Первому национальному радиоканалу, освещая важные политические и культурные события. С 2002 по 2004 год также работала журналисткой и редактором в ООО Перспектива ТВ.

В 2014—2019 годах Залищук занимала должность депутата Верховной Рады 8 созыва от Блока Петра Порошенко. Также была советницей бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, внештатной советницей Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в 2021-м стала советницей тогдашнего председателя правления НАК Нафтогаз Юрия Витренко, сообщает движение Чесно.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 послов.

9 июля издание Бабель со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский назначил Светлану Залищук новым послом Украины в Швеции.

ZN.UA сообщило о назначении еще двух украинских дипломатов на должности посла: Ярослав Мельник стал новым послом Украины в Бельгии, а Андрей Плахотнюк — в Канаде. До этого Мельник занимал должность посла в Италии, а Плахотнюк представлял Украину в Швеции. Впоследствии соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента.

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена.

17 июля Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.