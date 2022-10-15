«Позиция недостаточно четкая». В Раде объяснили сомнения относительно «переходного кабинета» Тихановской 15 октября, 11:23 Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина не будет признавать Объединенный переходный кабинет Беларуси во главе с лидером оппозиции Светланой Тихановской из-за сомнений в ее политической позиции, сообщил в комментарии Радио Свобода председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко.

«Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. К примеру, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине», — сказал он.

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В то же время депутат добавил, что Киев готов вести переговоры с другим представителем белорусской оппозиции — полком имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ.

По словам Мережко, полк доказал собственную позицию, помогая давать отпор российскому агрессору, и обладает авторитетом среди белорусской оппозиции.

В августе Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее переходным кабинетом. По ее словам, украинцы и белорусы не враги.