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Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского

Вчера, 17:05
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Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского - фото

Ирина Геращенко / Facebook

Геращенко направляет запросы в министерства и омбудсмену

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не извинился за употребление в сериале Слуга народа-3  слов "дебилы", "олигофрены" и "дауны" в оскорбительном контексте.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия - квартал, ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Считаю, что идеология и язык ненависти, дискриминация инвалидов отбрасывает нас от пути интеграции в ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов и стран - членов является уважение прав человека, толерантность", - заявила Геращенко.

Она добавила, что, поскольку семьи детей с инвалидностью не получили в течение 24 часов публичных извинений, она вместе с коллегами - депутатами подготовили ряд запросов к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, МВД и министру Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело по факту дискриминации людей с особыми потребностями, разжигания вражды и ненависти к людям с особыми потребностями, Министерству юстиции, Министерству информации.

Геращенко призвала народных депутатов приобщиться к запросам и назвала это "тестом на европейскость".

"Призываю всех кандидатов в президенты, которые не вышли во второй тур, публично заявить о недопустимости дискриминации людей с физическими недостатками, инвалидов. Призываю неправительственные организации не молчать, не подыгрывать злу, замаскированному под пошлый юмор и дать публичную оценку языку ненависти, который стал нормой в репризах квартала и Слуги (сериал -ред.)", - добавила вице-спикер.

Напомним, 5 апреля Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и за другие нетолерантные высказывания.

По ее словам, на 55 минуте 21 секунде первой серии Слуги народа - 3, в оскорбительном контексте употреблено слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны".

Теги:   Дискриминация Ирина Геращенко Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

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Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
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