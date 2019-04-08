Суспільне проведет переговоры с командой Зеленского о дебатах, Порошенко готов к любым вариантам – Аласания
Вечером в понедельник, 8 апреля, представители Суспільного и команды кандидата в президенты Владимира Зеленского проведут переговоры относительно проведения официальных дебатов.
Об этом сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, пишет УП.
"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и постановлении ЦИК", - сказал он.
Аласания добавил, что пока неизвестно, чем закончатся переговоры сторон.
При этом он подчеркнул, что нынешний президент Петр Порошенко готов к любым вариантам проведения официальных дебатов.
"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Суспільного - ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - рассказал глава правления НОТУ.
По его словам, после официальных дебатов на телеканале будет программа Обратный отсчет, и Порошенко готов остаться в студии.
Аласания пояснил, что в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.
Он также подчеркнул, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии Суспільного.
Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.
В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.