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Суспільне проведет переговоры с командой Зеленского о дебатах, Порошенко готов к любым вариантам – Аласания

Сегодня, 13:35
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Суспільне проведет переговоры с командой Зеленского о дебатах, Порошенко готов к любым вариантам – Аласания - фото

НВ

Аласания не знает, чем закончатся переговоры с командой Зеленского

Вечером в понедельник, 8 апреля, представители Суспільного и команды кандидата в президенты Владимира Зеленского проведут переговоры относительно проведения официальных дебатов.

Об этом сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, пишет УП

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и ​​постановлении ЦИК", - сказал он.

Аласания добавил, что пока неизвестно, чем закончатся переговоры сторон.

При этом он подчеркнул, что нынешний президент Петр Порошенко готов к любым вариантам проведения официальных дебатов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Суспільного - ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - рассказал глава правления НОТУ.

По его словам, после официальных дебатов на телеканале будет программа Обратный отсчет, и Порошенко готов остаться в студии.

Аласания пояснил, что в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Он также подчеркнул, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии Суспільного.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

 

Теги:   Зураб Аласания Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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