Арендуют апартаменты, ходят в казино. Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло — УП 17 августа, 11:58 Григорий Суркис (Фото:ФК Динамо)

Семья нардепа от запрещенной в Украине ОПЗЖ Григория Суркиса находится в Монте-Карло, сообщает Украинская правда.

Источники издания в политических кругах рассказали, что семья Суркиса находится на одном из самых дорогих берегов Европы и не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.

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Стоимость годовой аренды таких апартаментов составляет около 2 миллионов евро.

По информации издания, Суркиса регулярно видят в здешнем казино.

В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.

Представитель Григория Суркиса заявил, что нардеп уехал в Польшу для лечения.



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