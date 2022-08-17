Арендуют апартаменты, ходят в казино. Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло — УП
Григорий Суркис (Фото:ФК Динамо)
Семья нардепа от запрещенной в Украине ОПЗЖ Григория Суркиса находится в Монте-Карло, сообщает Украинская правда.
Источники издания в политических кругах рассказали, что семья Суркиса находится на одном из самых дорогих берегов Европы и не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.
Стоимость годовой аренды таких апартаментов составляет около 2 миллионов евро.
По информации издания, Суркиса регулярно видят в здешнем казино.
В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.
Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.
В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.
Представитель Григория Суркиса заявил, что нардеп уехал в Польшу для лечения.
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