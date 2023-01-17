Суркис хотел на себя переписать наследство Медведчука — политолог 17 января, 15:22 Григорий Суркис (Фото:FC Dynamo Kyiv via Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в интервью NV заявил, что Григорий Суркис «хотел переписать на себя наследство Медведчука».

«Где депутаты, которые бы вышли и сказали: я не буду голосовать с ОПЗЖ ? Я не хочу, чтобы здесь сидел Суркис, который вывозил десятки миллионов долларов, на украинской границе их не декларировал, а по ту сторону вписывал. Который хотел на себя переписать наследство Медведчука, чтобы государство не забрало. Что, не было этого? Так что, Медведчук – предатель, а Суркис – нет?» — возмутился Давыдюк в интервью NV.

Видео дня

Политолог подчеркнул, что такие истории – «пережитки олигархата 1990-х» и «с этим нужно завершать».

«Забирать мандаты – „лайтовая“ форма, лучше сажать их в тюрьму. По Суркису было международное расследование, когда они из ФИФА вымывали деньги. Там $400 млн за 10 лет. Что, это не уголовное дело? Просто лишать мандата в силу того, что не могут или не хотят посадить его… Сейчас многие еще и заплатят, чтобы вы лишили его гражданства — он возьмет себе гражданство Монако и все», — добавил он.

В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь уехали из Украины.

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Сообщалось, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили наличные деньги на 17,6 миллиона долларов.

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, возбудили уголовное производство.

22 апреля СМИ сообщили, что Григорий Суркис был задержан на пункте пропуска Краковец — он вывозил 13 часов через «зеленый коридор».

Комментируя этот инцидент, в пресс-службе украинского бизнесмена заявили, что он выехал в Польшу на лечение.

В августе 2022 года Украинская правда сообщала, что семья Суркиса находится на одном из самых дорогих берегов Европы и не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.

Стоимость годовой аренды таких апартаментов составляет около 2 миллионов евро.

По информации издания, Суркиса регулярно видят в здешнем казино.

Также в августе народный депутат от Слуги народа Марианна Безуглая подала в Верховную Раду обращение с призывом лишить полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.

В Раду IX созыва Григорий Суркис был избран по списку пророссийской Оппозиционной платформы — За жизнь, которая сейчас запрещена, заняв в нем 17 место. Одним из соучредителей ОПЗЖ является кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук.