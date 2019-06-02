Супрун: Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь Сегодня, 10:37 Цей матеріал також доступний українською moz.gov.ua Супрун: хотела бы быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение moz.gov.ua

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ заявила, что планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.



«Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины — ред.) происходила», — заявила она.



Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

«Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины», — добавила она.

Напомним, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Правительство выразило поддержку Супрун. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии Олега Ляшко.

Читайте полный текст интервью с Ульяной Супрун в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года

