Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Супрун: Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь

Сегодня, 10:37
Цей матеріал також доступний українською
Супрун: Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь - фото

moz.gov.ua

Супрун: хотела бы быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ заявила, что планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

«Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация сфере медицины — ред.) происходила», — заявила она.

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

Читайте также:
 Порошенко поддержал Супрун и подтвердил, что у нее есть гражданство Украины

«Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины», — добавила она.

Напомним, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Правительство выразило поддержку Супрун. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии Олега Ляшко.

Читайте также:
 Манту мочить можно, а Супрун - нет. На Крещатике вывесили плакаты в поддержку отстраненного и.о. министра

Читайте полный текст интервью с Ульяной Супрун в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Двойное гражданство Гражданство Уляна Супрун

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 14:01

img
В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9416
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
7221
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6908