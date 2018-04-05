Супрун: Статус исполняющей обязанности не влияет на проведение медицинской реформы

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Ульяна Супрун заявила, что президент и премьер поддерживают Минздрав
фото: Ukraine crisis media cente

Ульяна Супрун заявила, что президент и премьер поддерживают Минздрав

Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что статус исполняющей обязанности министра не влияет на проведение медицинской реформы.

В эфире Радио Свобода Супрун отметила, что у Минздрава есть поддержка премьера и президента.

"Я как исполняющая обязанности имею полный авторитет, чтобы делать те реформы и те шаги, которые нужны. Мы в министерстве имеем поддержку и премьера, и президента, администрации. Реформа идет тем темпом, каким бы мы хотели его видеть", - сказала она.

3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с должности.

Сама Супрун заявила, что в отставку не собирается. Она считает, что "это лучшая реклама, реформа идет в правильном направлении".

Ульяна Супрун является исполняющим обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года.

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