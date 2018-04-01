Супрун подала е-декларацию: 348 тыс. грн зарплаты за год

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун задекларировала 357 тыс. 375 грн доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные ее е-декларации.

Зарплата Супрун составила 348 тыс. 284 грн, а 9 тыс. 91 грн - проценты на банковский вклад.

На банковских счетах Супрун в Украине есть 140 тыс. 949 грн, у мужа - 12 тыс. 701 грн.

Также совместно с мужем у нее в Citibank NA размещено $8 тыс. 317 долларов. Еще $3 млн 652 тыс. 164 у них находится на счетах в UBS Financial Services Inc (США).

У Супрун на пенсионном счете в UBS Financial Services размещено еще $555 тыс. 663.

Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м.

В 2017 году и.о. министра потратила $1 тыс. 670 на добровольное страхование за границей.

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