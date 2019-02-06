Супрун отреагировала на решение суда об отстранении от должности главы Минздрава Сегодня, 11:30 391 Цей матеріал також доступний українською Минздрав Супрун прервала командировку в США Минздрав

Отстраненная от должности главы Минздрава Уляна Супрун впервые прокомментировала решение суда.

"Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", - написала она в своем Facebook.

По словам Супрун, изменения в медицинской сфере оказались под угрозой, и есть ряд конкретных проблем и вопросов, которые необходимо решит уже сейчас.

Глава Минздрава пояснила, что без подписи и.о. министра здравоохранения невозможности доставить в медучреждения лекарства на сумму более 633 млн гривен, которые уже есть на складах Минздрава и готовятся к отправке в регионы.

"На складах государственных предприятий Укрвакцина и Укрмедпостач готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Это вакцины против кори, лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализа или антиретровирусной терапии", - уточнила Супрун.

Она добавила, что теперь некому подписать договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019.

Также под угрозой своевременные закупки и поставки лекарств за счет бюджета этого года. МОЗ Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя.

"Срывы сроков поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения. А доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий - будет потеряна", - подчеркнула она.

По словам Супрун, некому подписать и документы об отправке на лечение за границу 44 украинцев.

"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которое было отменено в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства", - резюмировала она.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

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Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.

Кабмин поддержал главу Минздрава и решил обжаловать решение суда.

Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Сама глава Минздрава пока не прокомментировала случившееся.

В Минюсте заявили, что будут обжаловать решение суда.