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Супрун о депутатах Рады: Они пишут законы, регулирующие медицинские вопросы, а нас не приглашают

Вчера, 12:56
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Супрун о депутатах Рады: Они пишут законы, регулирующие медицинские вопросы, а нас не приглашают - фото

Ульяна Супрун via Facebook

Супрун: депутаты имеют свой странный способ сотрудничества

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала о проблемах сотрудничества с депутатами Верховной Рады.

«На бюджетном комитете они много некорректных и некрасивых вещей говорили против меня и требовали от меня извинений за то, что я пишу в Facebook. Хотя на самом комитете они очень некорректно вели себя», — рассказала Супрун.

Она отметила, что депутаты «имеют свой странный способ сотрудничества».

«Говорили, что мы не сотрудничаем с ними, а пишем вместо этого посты в Facebook. При этом они пишут законы, регулирующие медицинские вопросы, а нас не приглашают, когда их рассматривают, и говорят, что это нормально», — заявила она.

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Напомним, 3 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовал уволить Ульяну Супрун. В проекте постановления говорилось, что Супрун не имеет надлежащего образования, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

2 октября 2018 года Комитет во второй раз предложил уволить Супрун, аргументируя это «неспособностью правового статуса руководства Минздрава и несоответствием занимаемым должностям».

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5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Правительство выразило поддержку Супрун. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии Олега Ляшко.

Читайте полный текст интервью с Ульяной Супрун в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Верховная Рада Уляна Супрун

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