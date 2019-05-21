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Супрун назвала причину выезда из Украины после инаугурации Зеленского

Вчера, 15:32
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Супрун назвала причину выезда из Украины после инаугурации Зеленского - фото

Минздрав

Ульяна Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что выехала из Украины из-за запланированного участия в 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Об этом она заявила в комментарии Укринформу.

«Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблею Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы», — отметила Супрун.

Согласно указу президента от 16 мая, Ульяна Супрун возглавляет делегацию Украины во время 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит 20−28 мая в Женеве. Супрун отправляется с 19 до 21 мая.

20 мая ряд СМИ обнародовал видео, как Супрун после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию в Международном аэропорту Борисполь на рейс во Франкфурт-на-Майне.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

До объявления отставки Гройсмана руководительница Минздрава заявляла, что не планирует уходить со своего поста, поскольку решение об отставке правительства остается в компетенции премьера.

Теги:   Уляна Супрун Минздрав Украины

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