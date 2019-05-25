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Супрун: Команда Зеленского не интересовалась медреформой

Сегодня, 10:05
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Супрун: Команда Зеленского не интересовалась медреформой - фото

Минздрав

Супрун выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении

Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского еще не было приглашения.

Об этом Супрун сообщила корреспонденту Укринформа.

«Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты приходят ежедневно», — заявила Супрун.

Она добавила, что команда МОЗ готова сотрудничать и представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы.

«Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем», — подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Супрун выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

Теги:   Минздрав Украины Владимир Зеленский Уляна Супрун

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