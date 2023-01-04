НАБУ объявило в розыск судью Высшего админсуда, которая скрыла данные об имуществе почти на 8 млн гривен 4 января, 15:35 НАБУ подозревает судью в декларации недостоверных данных (Фото:НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск судью Высшего административного суда Украины Инну Масло, перед этим ей сообщили о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных данных в декларацию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее подозревают в недекларировании на сумму 7,8 млн грн.

По данным следствия, судья была обязана, но не внесла в декларацию за 2020 год сведения о двух земельных участках и двух домах в пригороде Киева.

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Она и ее муж пользовались недвижимостью в течение 2020 года.

«Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны к проживанию, их стоимость составляет более 4 млн грн и почти 2 млн грн соответственно. Земельные участки, на которых они расположены, стоят почти 1 млн каждый. Таким образом, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн», — добавили в НАБУ.

На данный момент продолжается досудебное расследование.