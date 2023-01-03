Судья Высшего админсуда утаила в декларации имущество почти на 8 млн гривен — САП 3 января, 19:28 Судья в декларации за 2020 год не указала сведения о двух земельных участках в пригороде Киева (Фото:САП)

Судье Высшего административного суда Украины сообщили о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Отмечается, что судье ВАСУ инкриминировано совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366−2 УК Украины. Поскольку местонахождение судьи не установлено, о подозрении ей уведомлено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

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По данным НАБУ и СБУ, судья в декларации за 2020 год не указала сведения о двух земельных участках в пригороде Киева и размещенных на этих участках объектах незавершенного строительства, которыми она пользовалась совместно со своим мужем в течение года.

Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства, пригодных к проживанию, составляет более 4 млн гривен и 1,8 млн гривен соответственно, а стоимость земельных участков в совокупности — почти 2 млн гривен, утверждает следствие.

«Учитывая это, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн гривен, что более чем в 3469 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц», — говорится в сообщении.