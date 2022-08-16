В МИД Украины отреагировали на судилище над пятью иностранцами в «ДНР»

16 августа, 14:44
Военнопленные иностранцы Эндрю Хилл, Дилан Хили, Вьекослав Пребег, Джон Хардинг и Матиас Густафссон в фейковом «суде» в оккупированном Донецке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Военнопленные иностранцы Эндрю Хилл, Дилан Хили, Вьекослав Пребег, Джон Хардинг и Матиас Густафссон в фейковом «суде» в оккупированном Донецке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Фиктивное судилище над военнопленными иностранцами в «ДНР» является ничтожным и является доказательством того, что Россия грубо нарушает правила ведения войны.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

«Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными гражданами, служащими в Вооруженных силах Украины, и гуманитарным работником является ничтожным. Это еще одно доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0&feature=emb_title

Николенко добавил, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1559483254184546305

15 августа псевдореспублике «ДНР» «предъявили обвинения» пяти иностранным защитникам Украины: Матиасу Густафссону (Швеция), Вьекославу Пребегу (Хорватия), Джону Хардингу (Британия), Эндрю Хиллу (Британия) и Дилану Хили (Британия).

Их угрожают казнить.

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Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хили. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ДНР МИД Украины Иностранцы Война России против Украины

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