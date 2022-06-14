В Украине запретили деятельность партии Мураева Наши

14 июня, 11:52
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Суд запретил партию Евгения Мураева (Фото:Vladislav Musienko/Reuters)

Суд запретил партию Евгения Мураева (Фото:Vladislav Musienko/Reuters)

Во вторник, 14 июня, в Украине запретили деятельность пророссийской партии Наши. Ее лидером является политик Евгений Мураев.

Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд во Львове, удовлетворив иск Минюста.

В пресс-службе суда в Facebook сказано, что удовлетворены следующие исковые требования:

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  • запрещена деятельность политической партии Наши;
  • средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

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Решение апелляционного административного суда может быть обжаловано в Верховном суде.

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1168365567288450
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20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евгений Мураев Война России против Украины партия Наши

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