Суд запретил партию экс-министра Клименко Щаслива Україна 5 июля, 17:48 Беглый экс-министр Клименко (Фото:Скриншот/Youtube/Александр Клименко)

Во вторник, 5 июля Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил партию экс-министра времен Януковича Александра Клименко Щаслива Україна.

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

В сообщении сказано, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность партии Щаслива Україна;

имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

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Александр Клименко занимал должность министра доходов и сборов Украины в 2012—2014 годах. До этого возглавлял Государственную налоговую службу. После Революции Достоинства покинул территорию Украины.

В Украине против него было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по «налоговым площадкам».

Во вторник, 5 июля, восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.



14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

В Украине уже запретили деятельность ОПЗЖ, партии Наши, партии Шария и ряда других политических сил.

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