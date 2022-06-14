Суд запретил партию херсонского коллаборатанта Сальдо

14 июня, 18:44
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Владимир Сальдо (Фото:Владимир Сальдо / Facebook)

Владимир Сальдо (Фото:Владимир Сальдо / Facebook)

Во вторник, 14 июня, Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Блок Владимира Сальдо, признанной пророссийской.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом удовлетворены требования Министерства юстиции: запрещена деятельность партии.

«Средства и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства», — говорится в сообщении.

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Владимир Сальдо — пророссийский политик, был мэром Херсона, народным депутатом Украины, после полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ и стал псевдогубернатором Херсона.

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1168530963938577

14 июня Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии Держава.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Владимир Сальдо Война России против Украины

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