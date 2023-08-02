Суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича 2 августа, 11:12 Вадим Рабинович (Фото:Вадим Рабинович/Facebook)

Во вторник, 1 августа, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал экс-нардепу от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

26 июля Бюро сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене.

По данным правоохранителей, он распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду.

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Заявления экс-нардепа в многочисленных выступлениях и интервью были, по оценке ГБР, «манипулятивны и вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины».

Вадим Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и соратником прокремлевского политика Виктора Медведчука. С начала полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. 3 ноября 2022-го Рабиновича лишили депутатского мандата.

В июле прошлого года нардеп Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины — там был и Рабинович. В интервью NV секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно подтвердил эту информацию.

24 июля 2023-го о подозрении в госизмене сообщили депутату от ОПЗЖ Александру Пономареву, на следующий день — экс-нардепу Евгению Мураеву.