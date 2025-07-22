Суд взял под стражу сотрудника НАБУ Гусарова, подозреваемого в государственной измене

Сотрудник НАБУ Виктор Гусаров во время заседания суда 22 июля 2025 года (Фото: Суспільне/Алексей Арунян)

Суд взял сотрудника НАБУ Виктора Гусарова под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования.

Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что он подозревается в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией.

Суд также постановил предоставить Гусарову медика, чтобы он мог пройти медицинское обследование.

Издание также сообщает, что во время заседания он заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, предоставить доступ к своему телефону и пройти полиграф.

Адвокат Гусарова просил о домашнем аресте, однако его ходатайство не удовлетворил суд.

21 июля СБУ задержала Гусарова по подозрению в «шпионаже» в пользу ФСБ. Спецслужба утверждала, что его действия координировал заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, который в феврале 2014 года помогал экс-президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму.

По данным СБУ, Гусаров не менее 60 раз передавал Иванцову информацию с ограниченным доступом о сотрудниках украинских правоохранительных органов из закрытых баз.

Гусарову объявили о подозрении в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией, ему грозит 15 лет лишения свободы.