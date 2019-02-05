Суд временно запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава: первая реакция политиков и дипломатов Сегодня, 16:01 1059 Цей матеріал також доступний українською Станислав Грещишин via Facebook Супрун поддержал весь Кабмин Станислав Грещишин via Facebook

Во вторник, 5 февраля, Окружной админсуд Киева временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Такое решение стало результатом рассмотрения иска, который подал народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

В Минздраве заявили, что министерство проводит консультации с юристами.

Решение суда отстранить Супрун вызвало мгновенную реакцию политиков и дипломатов. Они стали на защиту главы Минздрава.

Позиция Мосийчука

Парламентарий рассказал, что подал иск против Супрун в декабре прошлого года из-за того, что украинцы в селах якобы не получают качественные медицинские услуги.

"Давайте пойдем к людям и спросим у обычных украинцев в украинском селе в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Запорожской областях ... на Сичеславщине. Люди просто кричат от того, что не могут получить надлежащую медицинскую помощь", - сказал он.

Мосийчук обвинил Супрун в некомпетентности и добавил, что она должна была отказаться от иностранного гражданства.

Защитники Супрун

Народный депутат от фракции Самопомич Егор Соболев назвал решение суда по делу Супрун атакой топ-коррупционеров.

"Я думаю, что это атака коррупционеров высочайшего уровня руками Ляшко и зависимого судьи", - сказал он.

По мнению нардепа, решение суда является "неслучайным" и принимал его "неслучайный" судья.

Поддержку Супрун выразила ее коллега из Минфина Оксана Маркарова.

"Пока не будет справедливого суда любая другая настоящая реформа может попасть под удар. Суды уже останавливали верификацию социальных платежей, назначение руководителей на конкурсах, приватизацию. Теперь просто запрещают выполнять обязанности в качестве обеспечения. Уляна Супрун, we shall overcome, как в известном анекдоте: "Нас это, конечно, огорчит, но не остановит", - написала министр финансов.

Глава Минздрава также заручилась поддержкой со стороны дипломатов.

Первой на запрет отреагировала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала она.

Посольство Швейцарии в Украине назвало решение о запрете возглавлять Минздрав неожиданным.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабмин поддерживает главу Минздрава.

"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он.

Позже появилось заявление членов украинского правительства. Там назвали ситуацию вокруг Супрун беспрецедентным давлением с целью остановки усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые делает команда главы Минздрава.

"Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", - говорится в тексте заявления.

Достижения Супрун

Уляна Супрун занимает первое место в рейтинге реформаторов журнала Новое время.

Среди ее заслуг – запуск масштабной медицинской реформы, программа Доступные лекарства, закупка государством лекарств через международные организации и разрушение коррупционных схем.

В рамках первого этапа медреформы 25 тысяч украинцев подписали декларации с семейными врачами. По данным опросов, 76% из них довольны своими докторами. Параллельно с запуском медреформы заработал принцип Деньги ходят за пациентом, который позволил украинцам получать качественные медуслуги, а медикам – достойную заработную плату.

На ближайшие год запланировано финансирование программы Бесплатная диагностика, в рамках которой можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур.

Также Минздрав определит перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная.