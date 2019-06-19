Суд вернул Мосийчуку иск с требованием запретить Марш равенства в Киеве
Окружной административный суд Киева решил вернуть исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проводить в воскресение, 23 июня Марш равенства в столице.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Исковое заявление вернули из-за несоблюдения им «требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины».
Согласно КАССУ, возврат искового заявления не лишает права повторного обращения к административный суд в порядке, установленном законом.
Ранее народный депутат Игорь Мосийчук попросил Окружной админсуд Киева запретить проведение Марша Равенства КиевПрайд в украинской столице.
Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.