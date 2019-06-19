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Суд вернул Мосийчуку иск с требованием запретить Марш равенства в Киеве

Сегодня, 16:11
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Суд вернул Мосийчуку иск с требованием запретить Марш равенства в Киеве - фото

Ігор Мосійчук/Facebook

Игорь Мосийчук

Окружной административный суд Киева решил вернуть исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проводить в воскресение, 23 июня Марш равенства в столице.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исковое заявление вернули из-за несоблюдения им «требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины».

Согласно КАССУ, возврат искового заявления не лишает права повторного обращения к административный суд в порядке, установленном законом.

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Ранее народный депутат Игорь Мосийчук попросил Окружной админсуд Киева запретить проведение Марша Равенства КиевПрайд в украинской столице.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.

Теги:   Марш равенства Мосийчук Киев

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