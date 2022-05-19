Печерский суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы 19 мая, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Янукович находится в России с 2014 года (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, Янукович с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в феврале 2014 года в Донецкой области.

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Он действовал совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

9 февраля Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военных Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 408 УК Украины).

1 февраля Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего начальника Службы безопасности президента Константина Кобзаря.

24 января 2019 года Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.

В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.

В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. 5 ноября ГБР сообщило беглому экс-президенту о новом подозрении как руководителю преступной группировки.

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