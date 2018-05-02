Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра МВД времен Януковича

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Виталия Захарченко обвиняют в организации умышленных убийств и покушений на участников массовых акций протеста
Фото: Пресс-служба Президента Украины

Виталия Захарченко обвиняют в организации умышленных убийств и покушений на участников массовых акций протеста

Печерский райсуд Киева разрешил начать досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, подозреваемого в преступлениях против участников Майдана в 2014 году. 

В пятницу, 27 апреля 2018 года, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о досудебном расследовании в уголовном производстве по подозрению экс-министра внутренних дел Украины.

Виталий Захарченко подозревают в превышении власти и служебных полномочий с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Экс-министру инкриминируют причастность к организации умышленных убийств и покушений на участников массовых акций протеста в центральной части города Киева. Виталий Захарченко подозревают в преступлениях в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля того же года, в том числе и в террористическом акте на улице Институтской в Киеве. Эти нарушения предусматривает, в частности, статья 258 УК Украины.

Как известно, специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) - президента Украины Виктора Януковича, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.

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