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Суд отпустил из-под стражи экс-начальника Генштаба Заману, подозреваемого в госизмене

Сегодня, 16:51
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Суд отпустил из-под стражи экс-начальника Генштаба Заману, подозреваемого в госизмене - фото

Владимира Замана/Facebook

Заману задержали 25 февраля 2019 года

В пятницу, 24 мая, Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Таким образом коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы, направленные защитой подозреваемого.

Напомним, Замана был задержан правоохранительными органами по подозрению в государственной измене 25 февраля 2019 года.

После этого печерский районный суд Киева арестовал его до 27 марта 2019 года без права внесения залога.

По словам глава ГПУ Юрия Луценко, в период 2012—2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, готовя таким образом оккупацию Россией украинских территорий.

Теги:   Генштаб Украинские военные Государственная измена Владимир Замана

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