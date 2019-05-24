Суд отпустил из-под стражи экс-начальника Генштаба Заману, подозреваемого в госизмене Сегодня, 16:51 436 Цей матеріал також доступний українською Владимира Замана/Facebook Заману задержали 25 февраля 2019 года Владимира Замана/Facebook

В пятницу, 24 мая, Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Таким образом коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы, направленные защитой подозреваемого.

Напомним, Замана был задержан правоохранительными органами по подозрению в государственной измене 25 февраля 2019 года.

После этого печерский районный суд Киева арестовал его до 27 марта 2019 года без права внесения залога.



По словам глава ГПУ Юрия Луценко, в период 2012—2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, готовя таким образом оккупацию Россией украинских территорий.