Суд отпустил из-под стражи экс-начальника Генштаба Заману, подозреваемого в госизмене
В пятницу, 24 мая, Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману.
Об этом говорится на его странице в Facebook.
Таким образом коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы, направленные защитой подозреваемого.
Напомним, Замана был задержан правоохранительными органами по подозрению в государственной измене 25 февраля 2019 года.
После этого печерский районный суд Киева арестовал его до 27 марта 2019 года без права внесения залога.
По словам глава ГПУ Юрия Луценко, в период 2012—2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, готовя таким образом оккупацию Россией украинских территорий.