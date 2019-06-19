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Суд отменил увольнение Зураба Аласании из Общественного

Сегодня, 17:48
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Суд отменил увольнение Зураба Аласании из Общественного - фото

НВ

Зураб Аласания

В среду, 19 июня, суд отменил решение об увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщил сам Аласания.

«Решение наблюдательного совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить», — написал он в Facebook.

Напомним, что 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвала контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Наблюдательный совет НОТУ отсрочил исполнение решения об увольнении Зураба Аласании. Ему позволили исполнять свои обязанности до окончания президентских выборов — до 6 мая 2019 года.

Теги:   Зураб Аласания

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