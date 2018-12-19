Суд отклонил иск Насирова к врачу, который давал показания о состоянии его здоровья Сегодня, 16:36 441 Цей матеріал також доступний українською Роман Насиров

Суд отклонил иск бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу Максиму Соколову, который давал показания о состоянии его здоровья.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Судья полностью отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову", - написала Супрун в Facebook.

Насиров требовал взыскать с врача Университета имени академика Стражеско один миллион гривен из-за разглашения информации о состоянии здоровья без его разрешения.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

После этого Соломенский райсуд Киева арестовал его на два месяца с правом залога, и он вышел из-под стражи после внесения 100 млн гривен.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с нардепом Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд гривен.

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Несмотря на это, 11 декабря 2018 года уволенный после открытия уголовного производства Насиров через суд восстановился на должности главы ГФС.