Суд отклонил иск Насирова к врачу, который давал показания о состоянии его здоровья
Суд отклонил иск бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу Максиму Соколову, который давал показания о состоянии его здоровья.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Судья полностью отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову", - написала Супрун в Facebook.
Насиров требовал взыскать с врача Университета имени академика Стражеско один миллион гривен из-за разглашения информации о состоянии здоровья без его разрешения.
2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.
После этого Соломенский райсуд Киева арестовал его на два месяца с правом залога, и он вышел из-под стражи после внесения 100 млн гривен.
Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с нардепом Онищенко.
Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд гривен.
Несмотря на это, 11 декабря 2018 года уволенный после открытия уголовного производства Насиров через суд восстановился на должности главы ГФС.